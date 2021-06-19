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«Я глюкоза»: Лукашенко пообщался с пациентом детской больницы

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Александр Лукашенко. © Михаил Метцель/ТАСС

Во время посещения 2-й городской детской клинической больницы в Минске президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщался с ее пациентами.

В одной из палат он спросил у мальчика про углеводный батончик с содержанием глюкозы и рассказал, в чем заключаются его функции.

«Я глюкоза. Только я для взрослых. Я лечу взрослых. Вот вырастешь, я тебя буду лечить. Буду твоей глюкозой. Ты не против?» — сказал Лукашенко. Мальчик ничего на это не ответил.

В беседе с врачами Лукашенко заявил, что Белоруссия не испытывает необходимости в обязательной вакцинации от коронавируса. При этом он добавил, что у белорусов может появиться выходной день для прохождения диспансеризации, однако пока еще не решено, будет этот день оплачиваемым или нет.

Как писал ранее «Ридус», в Европарламенте назвали инцидент с посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair террористическим актом, а президента Белоруссии Александра Лукашенко — последним диктатором Европы.

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