На Лужнецкой набережной в Москве загорелся склад пиротехники

Пожар вспыхнул на складе пиротехники, расположенном на Лужнецкой набережной в Москве.

«На Лужнецкой набережной горит склад с пиротехнической продукцией, происходят множественные взрывы петард», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

По словам источника, огонь с горящего склада пиротехники перекинулся на соседнее здание. Площадь пожара составляет, по предварительным данным, 150 кв. метров.

Изначально пожару был присвоен второй из пяти номер сложности, но позднее его повысили до третьего. Возгорание произошло в одноэтажном здании.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Как рассказал собеседник агентства, для тушения пожара приведена в готовность авиация. В районе пожара наблюдается сильное задымление, над складом поднимаются клубы густого дыма.

Перекрыты четыре полосы движения на Лужнецкой набережной, сообщается в Telegram-канале ГИБДД Москвы.



Угрозы для спорткомплекса «Лужники» пожар не представляет.



К тушению привлечены два вертолета Ка-32А, оборудованные специальным водосливным устройством. Пилоты могут сбрасывать на очаг возгорания до 5 тонн воды одновременно.



В 19:15 пожар был локализован на площади 500 кв. метров.



При пожаре пострадали трое пожарных и один сотрудник склада. Как уточнили в мэрии, на складе находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.