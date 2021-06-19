Фейки недели: выборы с участием «клоунов» и рак мозга у Розенбаума

«Ридус» представляет очередную подборку наиболее громких фейков уходящей недели.



Выборы с участием «клоунов»

Член Общественной палаты Александр Малькевич разоблачил фейк о предвыборной кампании «Единой России».

В паблике интернет-ресурса «Открытые медиа» появилось фото афиши праздника «Единой России», который проходил еще в 2016 году. Модераторы паблика выдали эту афишу за свежий агитационный плакат партии.

«При этом в Чувашии активно пытаются расшатать этот фейк, распространяя его среди местных политиков, которых тоже, очевидно, не смущает пятилетний возраст публикации», — отметил Малькевич в своем Telegram-канале.

«Никто не спорит, что афиша — очевидный ляп дизайнера. Только было это пять лет назад, и с тех пор непрофессионалов давно отстранили от работы. Видимо, для очернения партии власти никаких других материалов найти не удалось», — заключил Малькевич.

Розенбаум борется с раком мозга

Поэт и музыкант Александр Розенбаум записал видеообращение к поклонникам. Артист рассказал о своем самочувствии и попросил не верить слухам о том, что он якобы страдает от рака мозга.

«Посмотрите, как я осунулся, как мне тяжело, как я борюсь с раком мозга и как я вообще… Я не знаю, мне сегодня 120 отжимать от груди или 110. Я не въезжаю», — иронизирует Розенбаум.



Фейковая новость об ужасном состоянии здоровья Александра Розенбаума появилась еще в 2019 году. С тех пор в Сети не прекращается обсуждение внешнего вида артиста. Многочисленным поклонникам кажется, что Розенбаум чересчур похудел, а значит, думают люди, с ним явно что-то не так.



Закрытие Находки

В соцсетях появилась информация о якобы полном закрытии города Находка в связи с распространением коронавируса. Данные сведения никакого отношения к действительности не имеют, заявили в администрации Находки.

«Это недостоверная информация, которая распространяется с целью привлечения внимания к своим пабликам. Напоминаем администраторам этих пабликов, а также распространителям этой информации, об ответственности за предоставление недостоверной информации о мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции», — утверждают чиновники.



В администрации отметили, что сейчас в городе введен лишь запрет на проведение массовых мероприятий с очным участием граждан. Это ограничение направлено на то, чтобы снизить количество новых заражений коронавирусной инфекцией. Каких-либо других мер власти Находки принимать пока не планируют.