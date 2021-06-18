найти ×
   
  • USD -0.28
    72.22
  • EUR -0.71
    85.99
СохранитьСохранено0
×

002261

Власти Ялты сняли запрет на въезд в город, введенный из-за подтоплений

Small f1a6d446e0

Потоп в Ялте © Сергей Мальгавко/ТАСС

Объявлено о снятии введенного запрета на въезд в Ялту из-за произошедших подтоплений.

Также без ограничений осуществляется транзитный проезд через город, сообщает пресс-служба минкурортов республики.

Ранее глава администрации города Янина Павленко запретила въезд в Ялту в целях безопасности после того, как был объявлен режим ЧС из-за ситуации с разливом реки Водопадной, подтопления и схода грязевой сели.

К вечеру осадки прекратились и запрет отменили.

В ведомстве отметили, что погодные условия не повлияли на работу авиа и ж/д транспорта и подчеркнули, что дальнейшему отдыху туристов в Крыму на данный момент ничто не угрожает.

«Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме», — приводит сообщение ФАН.

Кроме того, в министерстве заверили, что после сильных дождей крымские отели и санатории работают в штатном режиме, а подтопленные территории вновь скоро станут комфортными для отдыха.

Ранее сообщалось, что в Ялте за шесть часов выпало месячное количество осадков, из-за чего реки вышли из берегов и произошли подтопления улиц и домов. В результате стихийного бедствия погиб один человек.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку
31015591читать позжечитаю позже
Спорт
90-летняя бабушка похудела и нашла свое призвание. Теперь она фитнес-тренер
204363читать позжечитаю позже

главное


Общество
Правила «кибергигиены»: как сберечь деньги при покупках в Сети

Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников.

4013427читать позжечитаю позже

Наука и техника
«Зависающий тормоз»: как безопасно очистить память смартфона12 марта

Эксперт дал несколько простых советов.

-3018151читать позжечитаю позже