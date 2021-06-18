Голикова перечислила симптомы индийского штамма COVID-19
- 18 июня 2021, 20:25
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова описала основные симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса.
По ее словам, они достаточно простые: насморк, боль в горле и головная боль.
В ходе брифинга Голикова также обратила внимание, что распространение новой инфекции увеличивает необходимость вакцинной защиты.
«С учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все», — цитирует ее «РЕН ТВ».
Вице-премьер отметила, что, не различая болезнь, граждане по привычке используют обычные противовирусные средства, а в некоторых случаях принимают антибиотики, что плохо. Она пояснила, что поскольку симптомы схожи при простуде, неправильное лечение запускает процесс развития заболевания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мутировавший индийский штамм был обнаружен у 89,3% заболевших коронавирусом жителей столицы.
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила, что индийский штамм был впервые обнаружен в РФ в апреле 2021 года. В конце мая его доля среди других составила 25%, а к 16 июня — уже 87%.
С целью выявления четырех наиболее значимых мутаций COVID-19 специалисты ФМБА разработали тест.
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