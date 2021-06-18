Голикова перечислила симптомы индийского штамма COVID-19

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова описала основные симптомы заболевания индийским штаммом коронавируса.

По ее словам, они достаточно простые: насморк, боль в горле и головная боль.

В ходе брифинга Голикова также обратила внимание, что распространение новой инфекции увеличивает необходимость вакцинной защиты.

«С учетом преобладания на территории Москвы и Московской области нового штамма, мы видим, что публикуют западные ученые, это очень простые симптомы заболевания: это насморк, боль в горле, как при фарингите, головная боль. И все», — цитирует ее «РЕН ТВ».

Вице-премьер отметила, что, не различая болезнь, граждане по привычке используют обычные противовирусные средства, а в некоторых случаях принимают антибиотики, что плохо. Она пояснила, что поскольку симптомы схожи при простуде, неправильное лечение запускает процесс развития заболевания.

Симптомы © pexels.com

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мутировавший индийский штамм был обнаружен у 89,3% заболевших коронавирусом жителей столицы.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отметила, что индийский штамм был впервые обнаружен в РФ в апреле 2021 года. В конце мая его доля среди других составила 25%, а к 16 июня — уже 87%.

С целью выявления четырех наиболее значимых мутаций COVID-19 специалисты ФМБА разработали тест.

