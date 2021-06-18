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В России ужесточат контроль на главном пункте вывоза древесины из страны

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Виктория Абрамченко © kremlin.ru

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручение ужесточить контроль на крупнейшем в России пункте вывоза из страны древесины и пиломатериалов «Забайкальск — Маньчжурия».

«В этом году меняется таможенно-тарифное регулирование в отношении лесоматериалов, а со следующего года такая категория как 44.03 „Круглый лес“ перестанет экспортироваться из РФ», — заявила Абрамченко.

Она отметила, что пункты вывоза древесины нуждаются в модернизации, поскольку являются «технологически неразвитыми». На некоторых из них, по словам Виктории Абрамченко, «может в течение года не работать весовой контроль».

«Уполномоченным органам нужно обеспечить бесперебойную работу постов, ускорить оснащение пунктов пропуска, чтобы избежать попадания контрафакта в Россию», — цитирует чиновницу «360».

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