В ЭИСИ рассказали, чего ожидать россиянам от выборов в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму 19 сентября. Избирательная кампания фактически стартовала. В ближайшие дни состоятся партийные съезды «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Яблока».

В пресс-центре МИА «Россия сегодня» прошел круглый стол, в ходе которого политологи рассказали, чего ожидать россиянам от предстоящих выборов.

Глава департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова сообщила о «плюсах, которые заработали партии, прибегнув к успешным стратегиям обновления». Речь идет ребрендинге и привлечении новых лиц.



Самая успешная в данном направлении — партия «Единая Россия». Она провела самые масштабные праймериз с участием новых политиков и волонтеров. Далее — «Справедливая Россия — За правду» и партия «Новые люди», которая провела открытый кадровый конкурс по отбору кандидатов в депутаты Госдумы. Ребрендинг, усиление менеджмента и лидерства бывшей КПСС (ныне Российская партия свободы и справедливости) — это еще один из примеров успешного обновления, позволившего партии несколько укрепить позиции. Партия «Зеленые» обновила свое управление в пользу большей роли регионов и экологических активистов, — уверена Соколова.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков обратил внимание, что выборы в этом году будут проходить не только в очном формате, но и в электронном. По его мнению, система дистанционного онлайн-голосования позволит россиянам сделать свой выбор «спокойно, удобно, а главное — без рисков для здоровья».

«Я уверен, будущее за электронным голосованием», — заявил он.

«Предстоящая кампания будет очень сильно отличаться от всех предыдущих, — добавил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. — Пандемия делает ее особенно интерактивной, а результат — непредсказуемым. Что касается запроса на обновление и новые лица в Госдуме, по предварительным экспертным оценкам 168 человек из ныне действующих депутатов — в красной „непереизбираемой“ зоне. В зеленой зоне — чуть больше ста».



По словам Мартынова, состав Госдумы может обновиться более чем наполовину.