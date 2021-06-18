Рекордная утечка газа произошла при ремонте трубопроводов в Татарстане

Благодаря анализу данных со спутника, предоставленному компанией Kayrros SAS, удалось идентифицировать одну из самых серьезных утечек газа за последнее время.

При ремонте трубопроводов в Татарстане 4 июня произошла утечка 2,7 миллиона кубических метров метана.

Как сообщает Bloomberg, «Газпром» взял на себя ответственность за произошедшую аварию.

По данным Фонда защиты окружающей среды, масштабы утечки, являющиеся рекордными с сентября 2019 года, эквивалентны объему выбросов, которые за год производят в США 40 тысяч машин с двигателями внутреннего сгорания.

В «Газпроме» объяснили, что инцидент произошел после обнаружения проблемы на газопроводе «Уренгой-Центр 1» в Татарстане. Потенциальные выбросы сократили на 22%, однако использовать мобильную компрессионную станцию для ограничения утечки не удалось, пишет агентство.

Kayrros утверждает, что еще одна утечка метана из трубопроводов «Газпрома» произошла 24 мая. В газовом гиганте уточнили, что это связано с двухдневными плановыми работами на участке в Башкирии. Выбросы оцениваются в 900 тысяч кубометров, что не противоречит принятым в отрасли правилам безопасности, сообщили в компании. Кроме того, «Газпром» признал и еще три утечки, замеченные в России за последний месяц.