В МИА «Россия сегодня» оценили вето Путина на закон о наказании за фейки

Президент России Владимир Путин наложил вето на закон о борьбе с распространением фейков в СМИ.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у Путина «появились вопросы к частям документа, где речь идет об освобождении от отвественности за тиражирование ложной информации».

«Поэтому президент посчитал нужным вернуть. И уже этот закон будет дорабатываться осенью», — заявил Песков.



Законопроект, о котором идет речь, был принят Госдумой в окончательном чтении 19 мая, а 2 июня его одобрили в Совете Федерации. Согласно этому документу, в 6 пункт статьи 57 закона «О средствах массовой и информации» вносится поправка, определяющая случаи освобождения журналистов от ответственности за фейки.

Сейчас ответственность с сотрудников редакции может быть снята лишь в том случае, если «ложная, запрещенная или порочащая информация была дословным воспроизведением сообщений, материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, которое может быть установлено и привлечено к ответственности». Новый законопроект несколько изменяет действующее положение: для освобождения от наказания необходимо, чтобы именно главный редактор цитируемого СМИ «мог быть установлен и привлечен к ответственности», иначе отвечать придется цитирующему СМИ. Как раз эта формулировка, судя по всему, и не понравилась Владимиру Путину, в результате чего законопроект был отправлен на доработку.

Практика применения закона об ответсвенности СМИ остается пока непонятной. Возможно, поэтому президент и решил отклонить поправку депутатов Госдумы, прокомментировал ситуацию директор по коммуникациям и связям с общественностью МИА «Россия сегодня» Петр Лидов-Петровский.

Количество фейков очень сейчас велико. Чтобы контролировать весь этот поток, потребуется очень много ресурсов. И насколько подобный контроль может быть эффективным — большой вопрос. Например, год назад появилась какая-то информация. Через год выясняется, что она ложная. Что с этим делать? Разбираться с теми, кто ее опубликовал? При этом СМИ подают информацию по-разному: одни просто перепечатывают, другие дают комментарии, позитивные либо негативные… Кроме того, бывает, что неправдой оказывается информация пятилетней давности. Как с этим быть? — вопрошает Лидов-Петровский.

По мнению эксперта, наказывать СМИ необходимо в первую очередь за распространение фейков о каких-либо трагических событиях.

«Речь может идти, например, о трактах или расстреле в школе, как было недавно в Казани. Причем с подобными слухами нужно бороться максимально оперативно. Как говорится, в моменте. Поскольку через три четыре года об этих событиях практически все забывают. В России уже есть законы, которые позволяют наказывать СМИ за тиражирование таких сообщений, которые действительно могут нанести большой вред — посеять, в частности, панику обществе. И Роскомнадзор пока успешно борется с распространением подобных слухов. Не лучше ли направить огромные ресурсы, которые, вероятно, хотели потратить на усиление контроля всего новостного потока, на то, чтобы борьба РКН с опасными фейками стала еще более эффективной?» — заключил Петр Лидов-Петровский.