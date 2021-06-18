найти ×
   
  • USD -0.28
    72.22
  • EUR -0.71
    85.99
СохранитьСохранено0
×

-101647

Эксперт оценил меры безопасности для участников съезда «Единой России»

Small f632c44589

© er.ru

«Единая Россия» вынуждена проводить предвыборный съезд партии с соблюдением максимально возможных мер безопасности. Это связано с неблагоприятной эпидемической обстановкой в Москве, которая сложилась из-за роста распространения коронавируса.

В частности, количество гостей съезда и аккредитованных на мероприятие журналистов будет существенно ограничено. Кроме того, все делегаты и гости съезда обязаны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса.

Подобные меры «оправданны и необходимы», прокомментировал в интервью ridus.ru руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Если мы посмотрим, к примеру, статистику заболеваемости среди депутатов Госдумы, то меры предосторожности совсем не кажутся лишними. Системообразующая партия должна показывать пример гражданам в части обеспечения безопасности делегатов и гостей съезда, ответственного отношения к здоровью, к людям. Безопасность и здоровье прежде всего, — сказал Калачев.

Напомним, съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Экология
Будет ли на Земле новый ледниковый период: ученые нашли ключ к ответу
708374читать позжечитаю позже
Космос
Зонд InSight зафиксировал на Марсе еще два сейсмических толчка
-307842читать позжечитаю позже

главное


Животные
«Хочу всегда быть рядом»: кот заменил ребенку плюшевого мишку

Малыш оказался не против этого.

30015591читать позжечитаю позже

Животные
«Команда с нашего двора»: как пес с парнем «гоняли девок» в волейбол30 марта

Победила в итоге дружба.

12016406читать позжечитаю позже