Эксперт оценил меры безопасности для участников съезда «Единой России»

«Единая Россия» вынуждена проводить предвыборный съезд партии с соблюдением максимально возможных мер безопасности. Это связано с неблагоприятной эпидемической обстановкой в Москве, которая сложилась из-за роста распространения коронавируса.

В частности, количество гостей съезда и аккредитованных на мероприятие журналистов будет существенно ограничено. Кроме того, все делегаты и гости съезда обязаны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса.

Подобные меры «оправданны и необходимы», прокомментировал в интервью ridus.ru руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев.

Если мы посмотрим, к примеру, статистику заболеваемости среди депутатов Госдумы, то меры предосторожности совсем не кажутся лишними. Системообразующая партия должна показывать пример гражданам в части обеспечения безопасности делегатов и гостей съезда, ответственного отношения к здоровью, к людям. Безопасность и здоровье прежде всего, — сказал Калачев.

Напомним, съезд «Единой России» пройдет 19 июня в «Экспоцентре» на Краснопресненской набережной в Москве.