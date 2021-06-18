В Совфеде рассказали о первых попытках дискредитации выборов в Госдуму

Глава рабочей группы комиссии Совфеда по мониторингу попыток внешнего вмешательства в выборы Владимир Джабаров заявил о наличии «иностранных центров», которые уже предпринимают попытки дискредитации думской избирательной кампании.

По словам Джабарова, эти центры расположены в США, в странах ЕС и на Украине. Их работа координируется непосредственно Госдепартаментом Соединенных Штатов.



При этом, судя по всему, конечной целью этой работы является максимальная дискредитация всей избирательной системы России к президентской избирательной кампании 2024 года. Понимая невозможность реально повлиять на подлинное волеизъявление российских граждан, иностранными центрами ставится задача вызвать недоверие к самим итогам российских выборов, — заявил сенатор.

Госдума VII созыва сформировала необходимую законодательную базу, чтобы оградить выборы в нижнюю палату парламента от внешнего вмешательства. Теперь необходимо внимательно контролировать соблюдение принятых ранее законов, добавил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

«Наша комиссия разработала ряд законопроектов, которые уже вступили в силу. Они закрывают лазейки для западных стран, позволявшие влиять на внутриполитическую ситуацию в РФ через подконтрольные им и подпитываемые финансово неправительственные организации и СМИ», — цитирует Пискарева «РИА Новости».

Согласно данным рабочей группы комиссии Совфеда, зарубежные центры попытаются дискредитировать думские выборы с помощью выдвижения многочисленных кандидатов, цель которых — получить отказ в регистрации. Таким образом они хотят создать условия для раздувания всевозможных информационных скандалов.

А еще планируется фабрикация видеоматериалов на основе записей с веб-камер, установленных на участках для голосования. Речь идет о тиражировании различных фейков о массовых фальсификациях результатов избирательной гонки.