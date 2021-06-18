Павел Грудинин хочет оставить бывшую жену без питьевой воды

Генеральный директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин решил оставить свою бывшую супругу без питьевой воды. Он сообщил о расторжении в одностороннем порядке договоров на водоснабжение десяти коттеджей поселка Слобода. В одном из этих домов как раз проживает экс-жена бизнесмена Ирина Грудинина.

Родной сын предпринимателя Артем Грудинин назвал действия отца возмутительными. По его словам, некрасивая ситуация с водоснабжением начала развиваться еще в апреле. Тогда Павел Грудинин оставил людей без воды на несколько дней.

ЗАО «Совхоз имени Ленина», которое построило десять домов в Слободе и всегда обслуживало канализацию и водоснабжение, исправно собирая с жителей все платежи, заявило в апреле, что впредь этого делать не будет. На помощь пришло муниципальное предприятие «Видновское ПТО ГХ» и решило проблему, при том что это не его зона ответственности, — рассказывает Артем.

Без воды жители десяти коттеджей в поселке Слобода останутся уже с 20 июня.

Павел Грудинин воюет не только с зажиточными владельцами частных домов в Слободе, но и с жителями Поселка совхоза имени Ленина. В конце мая сотрудники возглавляемого им предприятия захватили здание местного Дома культуры. Крепкие мужчины проникли в ДК под предлогом ремонта, однако на самом деле они готовят сооружение к сносу.

