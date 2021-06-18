Эксперт назвал преимущества нового законопроекта о борьбе с онлайн-пиратами

В Госдуму внесен законопроект, направленный на борьбу с онлайн-пиратством. Документ позволит правообладателям самостоятельно вносить ссылки на сайты с нелегальным контентом в специальный реестр, после чего эти ссылки должны будут в течение шести часов удаляться из поисковой выдачи. Автором законопроекта выступил первый заместитель председателя нижней палаты парламента по информационной политике Сергей Боярский.

Инициатива Боярского является долгожданной для всех участников рынка. Вся эта история — продолжение Антипиратского меморандума. Нормы этого меморандума действуют с ноября 2018 года, но только для тех интернет-компаний, которые подписали данный документ. Теперь, чтобы двигаться дальше, важно закрепить положения Антипиратского меморандума в нашем национальном законодательстве, чтобы ими руководствовались все без исключения участники рынка, — рассказал в интервью ridus.ru генеральный директор Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин.

В России создаётся «конструкция», позволяющая «более удобно и оперативно пресекать нарушения авторских прав в Сети», отметил Бырдин.

«Речь идет об удобном механизме взаимодействия правообладателя с определенным посредником, который берет на себя функции фиксации и хранения информации о нарушениях авторских прав в онлайн-сфере. А операторы поисковых систем уже будут ориентироваться на информацию, собранную этим посредником, и удалять из поисковой выдачи ссылки на нелегальный контент», — заключил эксперт.

С появлением Антипиратского меморандума ресурсы с нелегальным контентом стали терпеть в России большие убытки. Если в 2018 году объем рынка пиратского контента составлял 87 миллионов долларов, то в 2019-м он сократился до 63,5 миллионов.