Обязательная вакцинация обернулась расцветом торговли медсправками

Обязательная вакцинация россиян от коронавируса обернулась расцветом торговли медицинскими справками. Об этом рассказал председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

Я знаю уже нескольких человек, которые купили справки о вакцинации, проведённые и оформленные полностью по всей официальной системе. Стоят эти фальшивки от тысячи рублей. Причём, думаю, продавцы этих справок решают сразу две задачи: выполняют план по вакцинации своей точки и получают деньги. Это немедленно надо остановить, — заявил Цветков.

По его мнению, правоохранительные органы и Минздрав «должны перестать делать вид, что такого не существует», и «пресечь этот беспредел в течение нескольких дней».

«Я считаю, и продавцов, и покупателей таких справок следует привлекать к уголовной ответственности, потому что такие деятели ставят под угрозу жизни людей и безопасность общества в целом. А смешная цена за справку и легкость ее получения показывает, что с этим никто не борется», — считает Антон Цветков.

Ранее в Москве, Подмосковье и еще ряде регионов РФ была введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для людей, работающих в сфере услуг. Такое решение принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации.