найти ×
   
  • USD +0.47
    72.50
  • EUR -0.65
    86.70
СохранитьСохранено0
×

001503

Названы достижения «Единой России» за время работы в Госдуме VII cозыва

Small f632c44589
© er.ru

© er.ru

Представители «Единой России» рассказали журналистам об итогах работы фракции партии в Госдуме VII cозыва.

По словам первого заместителя руководителя думской фракции единороссов Андрея Исаева, политика «Единой России» в нижней палате парламента в основном была ориентирована на решение социальных вопросов.

«Были приняты беспрецедентные решения по поддержке семей с детьми, увеличены пособия, введены новые пособия, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране. „Единая Россия“ в 2016 году шла на выборы с ясной, четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. Эта программа выполнена», — утверждает Исаев.

В период пандемии коронавируса «Единая Россия» создала «механизм оперативного доведения бюджетных денежных средств до граждан, регионов и бизнеса», обратил внимание председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Мы устанавливали правила по снижению налогового бремени на малый бизнес. Именно в VII созыве был принят закон о самозанятых, в котором зафиксировано очень низкое налогообложение. Одновременно мы кардинально пересмотрели патентную систему. Сегодня правовое регулирование спущено на места. Совершенствование бюджетной конструкции, создание «народного бюджетирования», когда средства выделяются на местные инициативы, — всё это дает новый импульс для развития бюджетной системы, — пояснил Макаров.

В будущем «Единая Россия» намерена провести «бюджетное выравнивание регионов», чтобы все без исключения россияне имели «равный доступ к социальным благам, достойной работе и достижениям культуры», добавил Андрей Исаев.

Во-первых, речь идет о продолжении программы комплексного развития сельских территорий, которую инициировала «Единая России». Еще одна тема — продолжение благоустройства наших городов. Также партия продолжит бороться с бедностью в регионах. Это означает развитие системы адресной помощи и работу экономики на повышение доходов граждан, — заключил Исаев.
Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Как выработать личную стратегию вакцинации от COVID-19
-608791читать позжечитаю позже
Интернет
Мнение экспертов: стоит ли использовать VPN-сервисы для выхода в Twitter
-205753читать позжечитаю позже

главное


Военное дело
«У России будет явное преимущество»: в Швеции прикинули итоги войны с НАТО

Пока на помощь придут США, пройдет пара месяцев.

3113645читать позжечитаю позже

Экология
«Деревья пошли на север»: тайга в России вытесняет тундру из-за потепления03 февраля

Об этом заявили ученые после анализа снимков из космоса.

8224490читать позжечитаю позже