Названы достижения «Единой России» за время работы в Госдуме VII cозыва

Представители «Единой России» рассказали журналистам об итогах работы фракции партии в Госдуме VII cозыва.

По словам первого заместителя руководителя думской фракции единороссов Андрея Исаева, политика «Единой России» в нижней палате парламента в основном была ориентирована на решение социальных вопросов.

«Были приняты беспрецедентные решения по поддержке семей с детьми, увеличены пособия, введены новые пособия, расширен круг их получателей. До 640 тысяч вырос размер материнского капитала, и назначать его стали сразу после рождения первого ребенка. Было принято решение об организации качественного горячего питания для всех школьников младших классов по всей стране. „Единая Россия“ в 2016 году шла на выборы с ясной, четкой, развернутой программой, прошедшей широкое общественное обсуждение. Эта программа выполнена», — утверждает Исаев.

В период пандемии коронавируса «Единая Россия» создала «механизм оперативного доведения бюджетных денежных средств до граждан, регионов и бизнеса», обратил внимание председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Мы устанавливали правила по снижению налогового бремени на малый бизнес. Именно в VII созыве был принят закон о самозанятых, в котором зафиксировано очень низкое налогообложение. Одновременно мы кардинально пересмотрели патентную систему. Сегодня правовое регулирование спущено на места. Совершенствование бюджетной конструкции, создание «народного бюджетирования», когда средства выделяются на местные инициативы, — всё это дает новый импульс для развития бюджетной системы, — пояснил Макаров.

В будущем «Единая Россия» намерена провести «бюджетное выравнивание регионов», чтобы все без исключения россияне имели «равный доступ к социальным благам, достойной работе и достижениям культуры», добавил Андрей Исаев.