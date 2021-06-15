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Законопроект ЕР о зачислении братьев и сестер в одну школу принят Госдумой

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© er.ru

© er.ru

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о зачислении братьев и сестер в одну школу независимо от их официального места жительства. Авторами документа являются секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, депутат нижней палаты от ЕР Алёна Аршинова, первый замруководителя фракции ЕР в Госдуме Андрей Исаев и сенатор Мария Львова-Белова.

Согласно законопроекту, отменяется правило, по которому братья и сестры получают приоритетное право на зачисление в одну школу лишь в том случае, если они зарегистрированы на одной жилплощади.

«Российские семьи — особенно многодетные — ждут от нас принятия такого закона, он снимает существующие бюрократические барьеры», — сказала координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа» депутат Госдумы Алена Аршинова.

Ранее законопроект «Единой России» поддержал министр просвещения Сергей Кравцов.

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