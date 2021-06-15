Защита семей с детьми: что нового появилось в законодательстве за пять лет

«Единая Россия» отчиталась об исполнении предвыборной программы партии, которая была обнародована в 2016 году. За пять лет работы единороссам удалось создать в РФ комплексную систему поддержки семей с детьми. Речь идет о расширении программы материнского капитала и прочих выплатах. указали в партии.

«Материнский капитал увеличился почти на 200 тысяч рублей и стал индексироваться — раньше этого не было. Кроме того, сейчас выплату можно получить и на первого ребенка, а оформление происходит в более удобной форме. Людям больше не надо ходить и писать заявления, стоять в очередях. Изменились и возможности использования средств маткапитала — его, например, можно потратить на строительство частного дома», — отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия»).



Она напомнила, что благодаря влиянию «Единой России» в Госдуме появилась «выплата на улучшение жилищных условий многодетных семей». Сумма такой выплаты составляет 450 тысяч рублей. Деньги можно потратить на погашение ипотеки, в том числе и льготной. Правом на данную выплату воспользовались порядка 70 тысяч российских семей.

Еще, по словам Окуневой, «Единая Россия» обеспечила появление пособий для одиноких родителей, воспитывающих детей «от трех до семи лет и от восьми до семнадцати». Размер этих выплат составляет «не менее половины прожиточного минимума в регионе на каждого ребенка».

Расширены и меры поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: уже с 1 июля за постановку на учет в ранние сроки они будут получать 6350 рублей ежемесячно. В декретном отпуске женщины смогут теперь получать дополнительное образование по месту фактического проживания, а не только по месту регистрации. В два раза — с 3375 до 6750 рублей — увеличено минимальное ежемесячное пособие по уходу за детьми для безработных родителей. Повышен максимальный размер выплаты для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тысяч рублей до 13504 рублей, — заявила Ольга Окунева.

С 1 сентябре вступят в силу поправки «Единой России» о 100% оплате больничного по уходу за ребенком родителей детей в возрасте до семи лет включительно. Также был принят законопроект партии, гарантирующий родителям возвращение половины стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря, заключила депутат.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил, что предвыборная программа партии за 2016 год выполнена. Он призвал однопартийцев активнее обращать внимание граждан на достижения единороссов. Медведев отметил, что «все забывается», а «щадить кандидатов от партии» в ходе избирательной гонки «никто не будет».