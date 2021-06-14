Блинкен обвинил Москву в ухудшении российско-американских отношений

В преддверии встречи Путина и Байдена в Женеве госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть источник силы, который не нравится Москве.

Блинкен пояснил, что «демократические альянсы», под которыми он имеет в виду G7 и НАТО, являются для США тем самым невероятным источником силы, уникальным активом, который не нравится России и Китаю.

Кроме того, госсекретарь отметил, что российско-американские отношения находятся в низшей точке из-за действий Москвы.

«С нашей точки зрения совершенно ясно, что безрассудные и агрессивные действия, которые Россия последовательно предпринимает — это причина ухудшения отношений между двумя странами», — подчеркнул Блинкен в интервью MSNBC.

Он также согласился с оценкой, что отношения между РФ и США находятся на низшей точке. «Это может быть единственное, в чем я согласен с Путиным, точное описание», — сказал госсекретарь.

Владимир Путин и Джо Байден. © AP Photo/Evgeniy Maloletka/ТАСС

По его словам, на предстоящей встрече президент США Джо Байден намерен заявить российскому лидеру Владимиру Путину о том, что Вашингтон хочет более стабильных и предсказуемых отношений, которые были бы в интересах двух стран и всего мира. При этом госсекретарь предупредил, что если Россия продолжит «безрассудные и агрессивные действия» в отношении Соединенных Штатов или союзников, США «ответят решительно».

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков выразил надежду, что саммит президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена прояснит «многие вопросы». Рябков отметил, что, несмотря на то, что у двух государств уже не получится работать в прежней системе координат, Россия готова сформулировать новое «уравнение безопасности». Он добавил, что Москва призывает президента США и его администрацию ответственно подойти к нормализации отношений.