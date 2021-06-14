ВОЗ занялась изучением случаев миокардита у привившихся вакциной Pfizer
- 14 июня 2021, 20:38
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Случаи возникновения миокардита (воспаление сердечной мышцы), которые были зафиксированы после использования вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer, привлекли внимание Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
В настоящее время она изучает данные о подобных случаях, сообщила на брифинге помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао.
По ее словам, ВОЗ проводит мониторинг с помощью Стратегической консультативной группы по безопасности вакцин. Она отметила, что данные, похоже, поступают из США и из Израиля.
«Мы находимся на этапе, когда мы изучаем, является ли миокардит сигналом и признаком воздействия вакцины или это обычное распределение в популяции», — цитирует ее «РИА Новости».
Симао пообещала, что как только появятся соответствующие научные данные, ВОЗ обнародует всю информацию.
В свою очередь директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заметил, что миокардиты носили после использования вакцины Pfizer самоограничивающийся характер и имели легкую форму.
В марте Надзорная служба Австрии распространила доклад, в котором сообщается о 41 случае смерти людей, произошедшем после прививки от коронавируса вакциной консорциума Pfizer — BioNTech.
Между тем, директор центра Глобальной вирусологической сети и советник ВОЗ, профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков отметил, что пока нет ни одного случая смерти, связь которой с применением вакцины Pfizer или Moderna была бы доказана.
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