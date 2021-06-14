В Турцию поступила первая партия вакцины «Спутник V»

Первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Турцию.

Как передает телеканал AHaber, самолет с первой партией препарата приземлился в аэропорту Анкары.

Размер груза не уточняется.

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о подписании соглашения на поставку 270 миллионов доз различных вакцин, что втрое превышает численность населения страны.

В январе в Турции началась вакцинация китайским препаратом CoronaVac, с марта в стране применяется вакцина Pfizer/BioNTech, а в конце апреля турецкие власти дали разрешение на экстренное применение «Спутника V».

Коджа объявил, что уже в мае в страну начнут поставлять первые партии российского препарата от COVID-19. По предварительным оценкам, в Турцию будет ввезено 50 миллионов доз «Спутника V».

Вакцина. © Агентство «Москва»

По данным минздрава страны, первую дозу вакцин от COVID-19 получили более 20 миллионов граждан, а вторую — более 13 миллионов.

За весь период пандемии в Турции зарегистрированы более 5,3 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 48 тысяч летальных исходов. За минувшие сутки число инфицированных составило 5012.

С 1 июня власти Турции смягчили антиковидные меры. Комендантский час теперь действует ежедневно с 22.00 до 05.00, а в воскресенье введен круглосуточный карантин. Начали принимать клиентов кафе и рестораны, возобновили работу спортзалы.