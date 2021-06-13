Москвичей будут штрафовать за нарушение антиковидных мер в парках

Нарушения антиковидных ограничений в столичных парках будут караться штрафом в размере четырех тысяч рублей, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Он предупредил, что проверки соблюдения мер по коронавирусу регулярно проводятся в парках Москвы, в том числе с помощью камер наблюдения.

Ранее в соцсетях стали появляться видео, запечатлевшие, как жители столицы не соблюдают новые правила прогулок в парках и продолжают использовать инфраструктуру, площадки и аттракционы, несмотря на запрет и ограничительные ленты.

В частности, один из таких роликов был снят на Борисовских прудах, которые пользуются огромной популярностью. На кадрах видно, что москвичи продолжают там отдыхать, несмотря на антиковидные ограничения. Никого не останавливают ограждения и ленты, которыми обнесены беседки с мангалами и лежаки.

«Даже если физически наряда на месте нет, то по камерам будет установлено нарушение, будет вызван наряд полиции, и нарушителей привлекут к ответственности», — сказал Данчиков в беседе с «РИА Новости».

Накануне московские власти объявили нерабочими дни с 14 по 19 июня, а также ввели ряд запретов: с 13 по 20 июня будут закрыты фудкорты, детские площадки и ночные развлекательные заведения.

Кроме того, запрещается использование объектов городской инфраструктуры, включая развлекательные площадки, тренажеры, беседки и лавочки.

Такие меры вызваны ростом числа заражений коронавирусом. За минувшие сутки в Москве выявили 7 704 заразившихся — на тысячу больше, чем накануне (6 701).