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Боксер Александр Поветкин завершил свою спортивную карьеру

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Александр Поветкин © Валерий Шарифулин/ТАСС

Александр Поветкин © Валерий Шарифулин/ТАСС

Александр Поветкин, обладавший титулами временного чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и регулярного чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе, объявил о завершении своей спортивной карьеры.

Он признался, что это решение далось ему нелегко, однако годы берут свое.

«Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет», — цитирует его ФАН.

В марте 41-летний Поветкин проиграл реванш британскому боксеру Диллиану Уайту техническим нокаутом в четвертом раунде и потерял пояс временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

Уайт выразил желание провести третий бой против Поветкина, если тот этого захочет, однако промоутер Андрей Рябинский заявил, что российскому боксеру пора завершить карьеру, и он будет его уговаривать принять это решение.

Александр Поветкин © Егор Алеев/ТАСС

Александр Поветкин © Егор Алеев/ТАСС

На профессиональном ринге Поветкин одержал 36 побед, потерпел три поражения и завершил один бой вничью. Он является олимпийским чемпионом 2004 года. В 2013 году Поветкин проиграл украинцу Владимиру Кличко, а в 2018 году — британцу Энтони Джошуа.

В ноябре прошлого года Поветкин перенес коронавирус.

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