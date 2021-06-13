Подведены итоги саммита G7

Лидеры стран «Большой семерки» (G7) приняли итоговое заявление саммита.

Во-первых, они призвали власти Белоруссии провести новые выборы президента.

Во-вторых, договорились начать подготовку к введению на глобальном уровне минимального налога на прибыль корпораций в 15%.

В-третьих, заявили о намерении сотрудничать с Китаем по вопросам изменения климата.

В коммюнике, принятом 13 июня по итогам трехдневного саммита лидеров неформального объединения Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, отмечается, что страны G7 будут сотрудничать в вопросе привлечения к ответственности лиц, причастных к инциденту с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair, на борту которого находился один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

В 25-страничном документе обращается внимание и на ситуацию в Мьянме. G7 призывает военных, пришедших к власти в этой стране после переворота, прекратить насилие и отпустить задержанных в ходе акций протеста.

Кроме того, лидеры стран «Большой семерки» призывают КНДР осуществить полную денуклеаризацию, а также возобновить диалог с США, в том числе по этому вопросу.

Саммит G7 © PA/TASS

G7 также выступает за возобновление ядерной сделки с Ираном, но при этом призывает Тегеран прекратить развитие ракетной программы.

В заявлении подчеркивается готовность стран G7 оказывать поддержку демократическим институтам Украины и указывается на важность переговоров в «нормандском формате». При этом Россия названа «стороной конфликта, а не посредником».

В целях завершения пандемии коронавируса в 2022 году лидеры G7 приняли решение поставить в 2021—2022 годах не менее 870 млн доз вакцин от COVID-19 и призвали к проведению под началом ВОЗ второго этапа расследования происхождения коронавирусной инфекции.

Как отмечает ТАСС, согласно документу, ежегодное финансирование борьбы с изменением климата в рамках Парижского соглашения по климату предполагается расширить до 100 млрд долларов, а на Ближнем Востоке планируется высадить 50 млрд деревьев.

Ранее сообщалось, что на саммите G7 в Англии президент США Джо Байден и другие лидеры стран «Большой семерки» выработали меры по противодействию проектам Китая. В частности, они договорились о запуске глобальной инициативы в сфере развития инфраструктуры для развивающихся стран.