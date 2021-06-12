Депутат Госдумы ответил на возмущение женщины детской выплатой в 50 рублей

Ежемесячная выплата на детей в размере 50 рублей вызвала возмущение у жительницы Екатеринбурга Анны Змеевой.

По ее словам, такое пособие является издевательством со стороны властей.

Как известно, компенсационная выплата в размере 50 рублей, введенная в 1994 году, была отменена с 1 января 2020 года, однако дети, родившиеся до 2019 года, получают ее до трех лет.

Змеева считает, что стоило отменить ее для всех, поскольку на протяжении 18 лет эта выплата не индексируется.

«Уж лучше вообще ничего не давать, чем давать 50 рублей. Что я могу купить на эти деньги? Если женщина должна сидеть до трех лет в декрете, государство должно же помогать», — объяснила она в беседе с URA.RU.

Реакцию Змеевой прокомментировал член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Он заявил, что не считает эту выплату бесполезной. «Выплаты могут работать в формате спящего режима. В некоторых случаях их могут со временем качественно повысить», — сказал он в интервью изданию.

Он напомнил, что в этом можно было убедиться на примере демографической повестки — маленькие выплаты со временем сильно увеличивались.

По состоянию на 2019 год, пособие в размере 50 рублей получали примерно 1,8 млн человек. На эти цели из бюджета ежегодно выделялось около полутора миллиардов рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в ближайшее время социальные выплаты получат около 1,2 миллиона детей в возрасте от 8 до 17 лет, которых воспитывает один родитель.



В конце мая правительство Москвы увеличило до 36 лет возраст молодых семей, имеющих право на выплаты после родов. Ранее мера распространялась лишь на семьи в возрасте до 30 лет.