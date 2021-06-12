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«Люди становятся инвалидами»: Гинцбург о советах врачей переболеть COVID-19

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Александр Гинцбург. © Артем Геодакян/ТАСС

Александр Гинцбург. © Артем Геодакян/ТАСС

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург подверг резкой критике рекомендации некоторых врачей переболеть коронавирусом.

По мнению ученого, такие советы в корне неверны, поскольку из-за перенесенного заболевания можно стать инвалидом.

После вручения Государственной премии в Кремле он выразил свое недоумение по поводу того, что такие заявления делают врачи и даже некоторые академики.

«Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. „Переболейте и будете защищены“ — это в корне неправильно», — цитирует Гинцбурга ФАН.

Он добавил, что восстановление после перенесенного коронавируса может занять примерно полгода, и бывает, что люди становятся инвалидами. Глава центра уточнил, что у переболевшего могут развиться осложнения и в головном мозге, и в печени, и в легких.

Коронавирус © pixabay.com

Коронавирус © pixabay.com

Ранее на церемонии вручения госпремии Гинцбург пообещал, что вакцина от COVID-19 для детей 15−17 лет появится в России не позднее 20 сентября.

Как сообщал «Ридус», в Москве за последние сутки выявили 6 701 случаев заражения коронавирусом — это максимум с 26 декабря 2020 года. Рост числа заболевших в столице продолжается восьмые сутки подряд.

На фоне резкого роста числа заболевших COVID-19 власти Москвы объявили об экстренных мерах по противодействию распространению инфекции. В столице устанавливаются нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, «длинные выходные» продлятся 9 дней — с 12 по 20 июня.

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