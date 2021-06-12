Названа причина отмены совместной пресс-конференции Путина и Байдена

В Белом доме отказались от проведения совместной пресс-конференции президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по итогам саммита в Женеве 16 июня.

Причина этого решения заключается в том, что для предыдущего американского лидера Дональда Трампа такой опыт оказался неудачным, пишет The New York Times.

Издание утверждает, что, по словам помощников Байдена, во время консультаций российская сторона изъявляла желание провести совместную пресс-конференцию на берегу Женевского озера.

«Но сотрудники администрации Байдена заявили, что помнят о том, как Путин, по всей очевидности, взял верх над Трампом в Хельсинки», — говорится в публикации.

В субботу, 12 июня, в Белом доме заявили, что после встречи с Путиным в Женеве Байден проведет отдельную пресс-конференцию, которая является подходящим форматом для того, чтобы четко донести до прессы темы, которые были подняты на встрече.

Ранее в Кремле и Белом доме сообщили, что президенты расскажут об итогах саммита представителям СМИ своих стран. При этом ни одна из сторон не исключала заранее проведение совместной пресс-конференции.

Встреча Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня. Это будет первый российско-американский саммит с тех пор, как Путин встречался с Трампом в Хельсинки в июле 2018 года.