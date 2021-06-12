Ведущие компании РФ записали видеоролики ко Дню России

Сотрудники ведущих предприятий РФ записали видеоролики, посвященные Дню России, который отмечается 12 июня.

Так, работники «Газпрома» исполнили праздничный рэп.

Сотрудники «Росатома» сняли клип на песню Владимира Шаинского «Вместе весело шагать».



Работники «Лукойла» придумали клип на композицию группы «Любэ» «Рассея».

Ниже представлен клип сотрудников «РЖД».

А вот видео от представителей «Роснефти».

Видео, записанное сотрудниками «Норильского никеля».

Клип сотрудников «Сибирской угольной энергетической компании».

Клип работников АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК). Компания входит в госкорпорацию Ростех.

Напомним, что 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. С тех пор 12 июня считается в РФ праздничной датой.

