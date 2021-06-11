На директора санатория завели дело за бесплатное размещение знакомых

В городе-курорте Кисловодске Ставропольского края возбуждено уголовное дело в отношении директора центра медицинской реабилитации «Луч».

Владимира Шекемова подозревают в бесплатном размещении в санатории нескольких десятков своих знакомых.

По данным следствия, с декабря 2018 года по октябрь 2019 года Шекемов распорядился предоставить места в центре не менее 30 его знакомым, которые не оплачивали санаторные услуги.

«В результате необоснованного расходования ресурсов учреждения Министерству здравоохранения Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 2 миллионов 300 тысяч рублей», — сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

Центр "Луч" © centrluch.ru

Данные факты превышения полномочий удалось вскрыть сотрудникам краевого управления ФСБ и краевого следственного управления.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Причинение имущественного ущерба путем обмана».

Как сообщается на официальном сайте санатория, он располагает 425 местами для стационарных пациентов. В центре предоставляют услуги санаторно-курортного лечения, а также специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь.