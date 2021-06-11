Экс-премьера Франции выдвинули в совет директоров российской компании

В состав совета директоров «Зарубежнефти» выдвинут в качестве представителя РФ Франсуа Фийон, занимавший пост премьер-министра Франции в 2007—2012 годах.

В данный момент он возглавляет компанию Apteras Sarl.

В список кандидатов вошли восемь человек по числу мест в совете директоров. Помимо Фийона новой кандидатурой является замглавы Росимущества Алексей Павлов. Они могут прийти на смену ныне действующим членам совета директоров Алексею Козлову и Оксане Тарасенко.

Как отмечает ТАСС, остальные кандидатуры в списке правительства уже входят в совет. В их числе председатель совета директоров Евгений Муров, замминистра финансов Павел Кадочников, советник предправления Газпромбанка Карен Карапетян, глава компании Сергей Кудряшов, замминистра энергетики Павел Сорокин и директор департамента Минэнерго РФ Владимир Фургальский.

Табличка на здании офиса нефтяной компании "Зарубежнефть" © Сергей Савостьянов/ТАСС

«Зарубежнефть» представляет собой диверсифицированный нефтегазовый холдинг, который участвует в разработке Харьягинского месторождения в рамках соглашения о разделе продукции, а также ведет добычу на шельфе Вьетнама как в рамках СП «Вьетсовпетро» — своего основного добывающего актива, так и самостоятельно.

В апреле 2017 года, будучи кандидатом на пост президента Франции от республиканской партии, экс-премьер Франсуа Фийон заявил, что Крым исторически является русским, поэтому бессмысленно требовать от России оставить черноморский полуостров.



В марте того же года французская прокуратура предъявила Фийону обвинение по делу о растрате государственных средств в связи с фиктивным трудоустройством членов семьи.

