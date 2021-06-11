Премьер Чехии осудил резолюцию Европарламента с критикой в его адрес

Главе чешского правительства Андрею Бабишу не понравились попытки Европарламента вмешаться во внутренние дела страны и предстоящие парламентские выборы, которые запланированы на октябрь.

Накануне Европейский парламент принял резолюцию с критикой Бабиша, который является не только премьером Чехии, но и долларовым миллиардером. Согласно резолюции, Бабиш подозревается в неправомерном использовании субсидий ЕС на развитие сельского хозяйства.

«Чешская Республика не является колонией Европейского парламента. Их резолюция абсолютно намеренна и лжива. Они диктуют нашим гражданам, кто здесь должен быть премьер-министром», — написал Бабиш в своем Twittter.

По словам главы кабмина, это очередная попытка повлиять на выборы и помочь Пиратской партии и оппозиции.

Как отмечает «РИА Новости», в резолюции речь идет о выделении субсидий компаниям, входящим в агропромышленный холдинг Agrofert, созданный Бабишем. Депутаты Европарламента считают неприемлемым, что Бабиш до сих пор имеет отношение к программам финансирования ЕС, продолжая получать сельскохозяйственные платежи через компании холдинга Agrofert.

Европарламент © EPA/TASS

Позиция евродепутатов заключается в том, что-либо Бабиш должен отказаться от любого участия в Agrofert, либо эти компании должны перестать получать субсидии ЕС и вернуть те средства, которыми они могли завладеть нелегально.

Сам Бабиш утверждает, что с холдингом его больше ничего не связывает, однако, по данным СМИ, аудит ЕК, показал, что премьер по-прежнему управляет своим бизнесом. Кроме того, используя властные полномочия, он получает из фондов Евросоюза незаконные дотации, общий размер которых уже составил около 450 миллионов крон (около 19,5 млн долларов).

В свою очередь президент Чехии Милош Земан назвал резолюцию Европарламента юридически необязательной.



Как сообщал ранее «Ридус», премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обратился к коллегам по ЕС с просьбой выслать «хотя бы по одному» российскому дипломату из каждой страны в знак солидарности с Прагой.

Напомним, 17 апреля власти Чехии обвинили Россию в причастности ко взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил о высылке из страны в течение 48 часов 18 российских дипломатов, а чешская полиция объявила в розыск предполагаемых сотрудников ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова «в связи с расследованием обстоятельств, связанных с тяжкими уголовными преступлениями».

