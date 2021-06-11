Актриса Александра Захарова, дочь знаменитого режиссера Марка Захарова, начала жаловаться во все инстанции, что директор и художественный руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер выживает ее из театра и лишает ролей.

По сведениям источника в театре, Варшавер уволил Захарову из художественного совета театра и создал совет при директоре, в который не включил актрису.

Захарова считает, что ее целенаправленно выживают из театра, поскольку в совете при директоре было принято решение, что все спектакли будут иметь два состава актеров. Актрисе не понравилось, что второй состав стали вводить во всех постановках, так как раньше она никогда не имела дублеров.

«По ее мнению, именно так ее хотят выжить из театра», — пояснил источник ФАН.

Он также отметил, что Захарову недолюбливают в театре многие актеры, поскольку ранее весь репертуар составлялся исключительно на нее. При этом до кончины Марка Захарова у Варшавера были нормальные отношения с Александрой, но после ухода из жизни ее отца актрису не назначили худруком, на что она надеялась.

"Ленком Марка Захарова" © Сергей Карпухин/ТАСС

В мэрии Москвы и Департаменте культуры, являющемся учредителем театра, отдали предпочтение Варшаверу, так как хорошо знали его деловую хватку.

«Именно этого она и не смогла простить Варшаверу. А тут Марк Борисович еще и ввел дублирующие составы. И Александра стала одной из многих, а не на особом счету», — объяснил собеседник издания.

В результате Александра Захарова все реже стала выходить на сцену. Она не задействована ни в одной из премьер, а до конца июня пройдет лишь одна постановка с ее участием — «Женитьба».