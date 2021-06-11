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В результате нападения украинских диверсантов погибли пять ополченцев ЛНР

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© Станислав Красильников/ТАСС

© Станислав Красильников/ТАСС

Украинские диверсанты совершили нападение на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике, в результате чего погибли пятеро ополченцев.

Как сообщила народная милиция ЛНР, инцидент произошел в районе населенного пункта Голубовское.

На наблюдательном посту Народной милиции диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» (бывший 8 полк специального назначения ССО ВСУ) были убиты пятеро ополченцев.

«Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений Народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что военнослужащие застрелены выстрелами в голову, при этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор.

Военнослужащие ЛНР © Александр Река/ТАСС

Военнослужащие ЛНР © Александр Река/ТАСС

В Народной милиции ЛНР заявили, что располагают данными о поставках минобороны Украины одной из американских компаний партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним. Также есть информация о поставках США Киеву приборов ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций Народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток.

Дестабилизирует обстановки в этом регионе в Народной милиции связали с посещением президентом Украины Владимиром Зеленским 8−9 июня зоны вооруженного конфликта, где он заявил о готовности ВСУ к разрешению конфликта на Донбассе силовым путем.

Ранее Зеленский допустил возможность проведения всеукраинского референдума по вопросу урегулирования ситуации на востоке страны. Он уточнил, что у Киева есть несколько вариантов развития событий.

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