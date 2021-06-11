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Собянин: иммунитет от COVID-19 получили около половины москвичей

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Сергей Собянин © Артем Геодакян/ТАСС

Сергей Собянин © Артем Геодакян/ТАСС

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что уже около половины горожан имеют иммунитет от коронавируса.

По его словам, эти москвичи либо уже переболели, либо сделали прививку.

«Тем не менее мы видим, как агрессивно наступает COVID», — сказал градоначальник в эфире телеканала «Россия 1».

Он также отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в столице «сдвинулся» на июнь-июль. «Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок», — цитирует мэра «Взгляд».

При этом Собянин заявил, что усиливать ограничительные меры в Москве не планируется, но указал на необходимость соблюдать уже введенные меры. Службам даны строгие указания контролировать санитарные требования Роспотребнадзора, приводит его слова ФАН.

Москва во время пандемии коронавируса. © Владимир Гердо/ТАСС

Москва во время пандемии коронавируса. © Владимир Гердо/ТАСС

Кроме того, мэр обратил внимание на то, что течение коронавируса становится более тяжелым. По его словам, все больше заболевших оказываются в реанимации на ИВЛ.

Как писал ранее «Ридус», за минувшие сутки в России выявлено 12 505 заразившихся коронавирусом. При этом с середины марта этот показатель не достигал и десяти тысяч. Начиная со 2 июня, число инфицированных постоянно растет. Накануне, в четверг, 10 июня, их было выявлено 11 699.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 5 180 454 случая заражения и 125 674 летальных исхода.

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