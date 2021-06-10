Штамм опасного вируса выкрали на Украине

На Украине произошла утечка штамма вируса ньюкаслской болезни птиц, который хранился в Национальном центре штаммов микроорганизмов.

В настоящее время проводится расследование по данному факту.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора страны, в присвоении образцов вируса подозревают экс-сотрудницу Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов.

«Бывшая сотрудница присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что женщина хранила украденные образцы в холодильнике и планировала продать их.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Как писал ранее «Ридус», представители госкомитета, занимающегося вопросами гигиены и здравоохранения Китая, рассказали, что ими был зафиксирован переход птичьего гриппа H10N3 на человека. Они напомнили, что давно говорили о том, что штаммы птичьего, свиного и других видов гриппа могут передаваться человеку. Также специалисты заявили о начале появления опасных мутаций этих штаммов.

Напомним, первым зараженным птичьим гриппом стал в конце мая этого года житель китайской провинции Цзянсу. До этого времени вирус птичьего гриппа человеку не передавался.

