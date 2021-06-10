Штамм опасного вируса выкрали на Украине
- 10 июня 2021, 20:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На Украине произошла утечка штамма вируса ньюкаслской болезни птиц, который хранился в Национальном центре штаммов микроорганизмов.
В настоящее время проводится расследование по данному факту.
Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора страны, в присвоении образцов вируса подозревают экс-сотрудницу Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов.
«Бывшая сотрудница присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ», — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что женщина хранила украденные образцы в холодильнике и планировала продать их.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Как писал ранее «Ридус», представители госкомитета, занимающегося вопросами гигиены и здравоохранения Китая, рассказали, что ими был зафиксирован переход птичьего гриппа H10N3 на человека. Они напомнили, что давно говорили о том, что штаммы птичьего, свиного и других видов гриппа могут передаваться человеку. Также специалисты заявили о начале появления опасных мутаций этих штаммов.
Напомним, первым зараженным птичьим гриппом стал в конце мая этого года житель китайской провинции Цзянсу. До этого времени вирус птичьего гриппа человеку не передавался.
Войти через социальные сети: