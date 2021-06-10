Столтенберг отказался от участия в Московской конференции по безопасности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ответил отказом на приглашение принять участие в Московской конференции по безопасности, которая пройдет в июне.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, при этом он пытается навязать мысль о том, что это Москва уходит от диалога.

Она напомнила, что МИД РФ моментально заявлял о своей готовности к диалогу в ответ на слова Столтенберга о закрытости Москвы и нежелании России взаимодействовать с НАТО.

«Следом он начинает повторять: Россия закрылась от диалога, Россия не взаимодействует, мы не слышим ответа — и информационно делает все, чтобы навязать общественности через средства массовой информации восприятие того, что Россия не реагирует на желание НАТО к взаимодействию», — цитирует Захарову «РИА Новости».

Мария Захарова © Александр Щербак/ТАСС

При этом на приглашение принять участие в Московской конференции по международной безопасности от него был получен отказ, подчеркнула она. «Что может лучше свидетельствовать об истинных намерениях НАТО и его генсека?» — отметила Захарова.

По ее словам, российская сторона открыта к диалогу с альянсом и созыв заседания совета Россия-НАТО (СРН) действительно востребован. Но это возможно только в том случае, если дискуссия будет вестись по конкретным темам, нацеленным на снижение военной напряжённости, добавила она.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО ждет ответа Москвы на предложение о созыве СРН. Комментируя это заявление, замглавы МИД РФ Александр Грушко, заявил агентству, что Россия не уходит от диалога с НАТО, однако альянс не воспринимает предложения российской стороны по деэскалации и отказывается восстанавливать контакты по военной линии.

Недавно генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о серьезной обеспокоенности все более тесным сотрудничеством России и Белоруссии и пообещал участникам альянса защиту от угроз, исходящих от Москвы и Минска.