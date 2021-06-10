Депутат объяснил, почему суд признал ФБК экстремистской организацией

Признание созданного блогером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр иноагентов) экстремистской организацией — решение вполне справедливое. Борьба с казнокрадством — это лишь фон, на самом деле деятельность структуры Навального была направлена на дестабилизацию внутриполитической обстановки и смену конституционного строя в России. Такое мнение высказал в интервью ridus.ru первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, участник боевых действий на Северном Кавказе Герой РФ Андрей Красов.

«Помимо действий, направленных на свержение конституционного строя, сторонники ФБК неоднократно глумились над историей Великой Отечественной войны. В частности, они предпринимали попытки разместить на сайте „Бессмертного полка“ портреты нацистских преступников. Кроме того, не так давно Алексей Навальный позволил себе гнусную клевету в адрес ветерана Великой Отечественной. За что, кстати, получил заслуженное наказание. После этого сторонники Навального развернули в соцсетях травлю как самого ветерана, так и его родственников», — отметил Красов.

Также команда Навального отличилась призывами к насилию в отношении сотрудников полиции и Росгвардии, добавил парламентарий.

Навальный и его сторонники очень долго упивались своей безопасностью. Теперь суд положил конец всему этому. Нельзя так относиться к истории нашего Отечества. Нельзя оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны. Нельзя в интересах Запада работать на развал России, — заключил Андрей Красов.

Ранее Алексей Навальный был признан виновным по двум уголовным делам. Речь идет о мошенничестве в особо крупном размере. Сначала блогера приговорили к условному сроку, однако 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок на реальный.