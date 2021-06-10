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Турчак: все депутаты «Единой России» отчитаются перед людьми о своей работе

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Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. ©er.ru

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак. ©er.ru

Избранные от «Единой России» депутаты всех уровней обязаны до 10 июля отчитаться перед избирателями о проделанной работе. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, парламентарии расскажут в том числе и о том, как «Единая Россия» выполнила программу, с которой шла на выборы в Госдуму в 2016 году.

Очень важно, что именно с Республики Башкортостан начинается месячник отчетов депутатов Госдумы, региональных парламентов и местных законодательных органов власти. Помимо выборов в Госдуму, в 39 регионах пройдут выборы в региональные парламенты, в 11 регионах выберут депутатов административных центров, и каждый из них выйдет к своим избирателям и расскажет, что партия сделала на федеральном, региональном и местном уровнях, — заявил Турчак.

Ранее председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев активнее обращать внимание граждан на достижения единороссов. Он отметил, что «все забывается», а «щадить кандидатов от партии» в ходе избирательной гонки «никто не будет».

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