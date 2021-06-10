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«Единая Россия» предложила расширить квоты на вредные выбросы

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© er.ru

© er.ru

«Единая Россия» внесла в Госдуму поправку о регулировании вредных выбросов во всех городах с загрязненным воздухом. Авторами законопроекта выступили первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, депутаты нижней палаты Андрей Исаев и Владимир Бурматов.

Инициатива единороссов позволит «устанавливать для промышленных городов и агломераций предельно допустимые объемы содержания вредных веществ в воздухе и требовать от предприятий сокращения выбросов», указал Бурматов.

Парламентарий напомнил, что сейчас квоты на выбросы вредных веществ действуют в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. К 2024 году эти города обязаны снизить объем выбросов на 20%.

«Поправки позволят расширить практику на все города с сильным или очень сильным уровнем загрязнения воздуха. На следующей неделе мы ожидаем принятия законопроекта во втором и третьем чтении», — сказал депутат Владимир Бурматов.

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