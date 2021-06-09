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Медведев: единороссы должны активнее рассказывать о своих достижениях

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© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

© Юлия Зырянова/POOL/ТАСС

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев активнее обращать внимание граждан на достижения партии. Медведев отметил, что «все забывается», а «щадить единороссов» в ходе избирательной гонки «никто не будет».

Глава ЕР подчеркнул, что «Единая Россия» приложила немало усилий для решения вопросов, связанных с доступностью жилья. По словам Медведева, благодаря партии в РФ появилась, например, норма о бессрочной приватизации жилых помещений. Еще председатель отметил упрощение процедуры оформления имущественных прав на жилье, продление дачной амнистии и программу по расселению аварийных домов, передает ТАСС.

«Я специально подробно говорю об этом, чтобы каждый из присутствующих вспомнил об этом и мог использовать в своей повседневной политической практике», — напутствовал Дмитрий Медведев.

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