Медведев: единороссы должны активнее рассказывать о своих достижениях

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал однопартийцев активнее обращать внимание граждан на достижения партии. Медведев отметил, что «все забывается», а «щадить единороссов» в ходе избирательной гонки «никто не будет».

Глава ЕР подчеркнул, что «Единая Россия» приложила немало усилий для решения вопросов, связанных с доступностью жилья. По словам Медведева, благодаря партии в РФ появилась, например, норма о бессрочной приватизации жилых помещений. Еще председатель отметил упрощение процедуры оформления имущественных прав на жилье, продление дачной амнистии и программу по расселению аварийных домов, передает ТАСС.

«Я специально подробно говорю об этом, чтобы каждый из присутствующих вспомнил об этом и мог использовать в своей повседневной политической практике», — напутствовал Дмитрий Медведев.