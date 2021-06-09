Почему международные IT-корпорации нельзя оставлять без присмотра

Ужесточение регулирования деятельности международных IT-гигантов — насущная потребность не только России, но и других ведущих мировых государств. Иначе очень непросто заставить IT- корпорации соблюдать национальные законы той или иной страны. Такое мнение высказал в интервью Ridus.ru генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич.



Для того, чтобы заставить IT-корпорации уважать национальные законы, к ним должен применяться широкий спектр всевозможных мер и санкций: от значительных штрафов до замедления трафика и ограничения коммерческой деятельности. Поэтому Россия последовательно актуализирует действующее законодательство в сфере регулирования глобальных цифровых гигантов. Так, например, замедление трафика уже доказало свою эффективность. Речь идет о компании Twitter. Платформа систематически отказывалась удалять по требованию Роскомнадзора материалы с запрещенной информацией, включая призывы к совершению самоубийства и порнографические изображения несовершеннолетних. Но когда сервису по распоряжению Роскомнадзора замедлили трафик, ситуация постепенно начала приходить в норму, — заявил Малькевич.

Также российские власти должны обязать IT-корпорации открывать на территории РФ свои официальные представительства, добавил эксперт. Он напомнил, что соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму и в ближайшее время будет рассмотрен.

«Без этого закона весьма трудно обеспечить беспрекословное исполнение российского законодательства иностранными технологическими компаниями», — заключил Александр Малькевич.

Ранее участники Петербургского международного экономического форума констатировали, что российские СМИ все чаще сталкиваются с цензурой на таких международных платформах, как Twitter, Facebook и YouTube: их аккаунты постоянно блокируют, а доступ к материалам ограничивают.

«Наши ресурсы ежедневно подвергаются цензуре, дискриминации со стороны мировых IT-гигантов. Это продолжается уже несколько лет, это совершенно очевидно, они этого не скрывают. Они уже даже, чаще всего, не считают нужным лицемерить и делать вид, что это не направлено против нас», — сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Генеральный директор Международной ассоциации новостных медиа (INMA) Эрл Дж. Уилкинсон обратил внимание, что в течение десятков лет в цифровой сфере «не было вообще никаких правил». Но теперь, уверен господин Уилкинсон, «правила жизненно необходимы».

«В противном случае мы не сможем добиться баланса. Система регулирования IT-корпораций необходима и в ЕС, и в Австралии, и в США. Пора лишить международные платформы возможности безнаказанно пренебрегать соблюдением национальных законов», — заключил Уилкинсон.