Названы лауреаты Госпремии в области правозащиты и благотворительности

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова стали лауреатами Госпремии РФ. Тополеву-Солдунову наградили за правозащитную деятельность, а Захарову — за благотворительность.

«Елена Тополева-Солдунова работает в Общественной палате РФ уже пятый созыв. Горжусь, что я в бытность секретарем палаты с ней работал, она невероятно эффективный человек», — прокомментировал советник президента РФ, глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

Во время пандемии коронавируса Тополева-Солдунова приложила массу усилий, чтобы поддержать НКО, которые оказались вне поля зрения исполнительной власти, добавил Фадеев.

Она стала главным мотором создания системы помощи НКО. Президент услышал и поддержал инициативу. Был создан реестр НКО, который получил право на господдержку. Это был глоток воздуха в тяжелые времена, — заявил глава СПЧ.

«Фаина Яковлевна начинала свою благотворительную деятельность по линии защиты природы, она фактически создавала то, что стало впоследствии частью нашего жизненного пейзажа, — высказался Валерий Фадеев о госпоже Захаровой. — Фонд „Линия жизни“ работает 12 лет, помогает детям с врожденным пороком сердца. За это время были прооперированы более 7500 детей».