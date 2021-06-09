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Врачей освободили от уголовного наказания за утрату наркотических средств

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© pixabay.com

© pixabay.com

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который оградит врачей от уголовной ответственности за утрату сильнодействующих обезболивающих.

В документе указано, что медики не будут подвергаться наказанию лишь в том случае, если наркотический препарат утерян по недосмотру или неосторожности, а инцидент не принес вреда другим людям. Кроме того, факт утраты сильнодействующего лекарства должен быть зафиксирован специальной комиссией в порядке, установленном Минздравом России.

Речь идет об освобождении от уголовной ответственности за разбившиеся ампулы, нарушения правил перевозки или учета. При этом закон не исключает дисциплинарную и материальную ответственность за утрату наркотических препаратов, — пояснил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Ранее урегулировать ситуацию с уголовным преследованием медиков за халатное обращение с наркотическими средствами поручил президент России Владимир Путин. После этого партия «Единая Россия» разработала законопроект, который сегодня был принят в третьем чтении. Единороссы уверены, что освобождение врачей от уголовной ответственности сделает обезболивание доступнее, так как медики не будут опасаться избыточного наказания за утрату препаратов.

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