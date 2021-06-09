Госдума приняла закон о новых экономических преференциях для регионов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об экономических преференциях для регионов.

В документе указано, что субъекты РФ смогут получать инфраструктурные кредиты под 3% годовых на срок до 15 лет. Деньги пойдут на строительство дорог, обновление общественного транспорта и модернизацию ЖКХ.

Речь идет о проектах, на которые у регионов не хватает средств. Партия «Единая Россия» поддерживает законопроект и считает, что он действительно сыграет очень важную роль, чтобы наши регионы смогли вздохнуть спокойно и решать те задачи, которые поставлены президентом, — сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Ранее с предложением о дешевых инфраструктурных кредитах для регионов «Единая Россия» обратилась к президенту Владимиру Путину. Глава государства инициативу партии поддержал.

Реализацию масштабных инфраструктурных проектов «Единая Россия» включит в свою предвыборную программу, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Они станут локомотивами развития субъектов РФ.

