Госдума приняла закон о новых экономических преференциях для регионов
- 09 июня 2021, 11:54
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Госдума приняла в третьем чтении законопроект об экономических преференциях для регионов.
В документе указано, что субъекты РФ смогут получать инфраструктурные кредиты под 3% годовых на срок до 15 лет. Деньги пойдут на строительство дорог, обновление общественного транспорта и модернизацию ЖКХ.
Речь идет о проектах, на которые у регионов не хватает средств. Партия «Единая Россия» поддерживает законопроект и считает, что он действительно сыграет очень важную роль, чтобы наши регионы смогли вздохнуть спокойно и решать те задачи, которые поставлены президентом, — сказал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Ранее с предложением о дешевых инфраструктурных кредитах для регионов «Единая Россия» обратилась к президенту Владимиру Путину. Глава государства инициативу партии поддержал.
Реализацию масштабных инфраструктурных проектов «Единая Россия» включит в свою предвыборную программу, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Они станут локомотивами развития субъектов РФ.
Войти через социальные сети: