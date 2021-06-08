Председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил украинские власти в геноциде собственного народа. Столь резкую реакцию политика вызвал внесенный в Верховную Раду законопроект президента Украины Владимира Зеленого об исключении русских из числа коренных народов государства.

Мы отделяем простых украинцев от той власти, которая сегодня на Украине допускает геноцид собственного народа. И мы очень обеспокоены беспрецедентным нарушением прав граждан Украины, которые фактически остались один на один с существующей в стране властью. Простые украинцы не интересны ни Америке, ни Совету Европы. На Западе их рассматривают лишь как дешевую рабочую силу. Еще западным государствам интересны природные ресурсы и территория Украины, — высказался Вячеслав Володин.

Госдума приняла заявление «Об инициативе властей Украины по исключению русского и других народов из числа коренных народов Украины». Депутаты нижней палаты призвали парламенты всех государств мира и европейские парламентские организации осудить законодательную инициативу Зеленского. По мнению представителей Госдумы, президент Украины «фактически разворачивает травлю против русского и других народов».

