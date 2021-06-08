Путин поблагодарил соцработников за героизм в борьбе с коронавирусом

Деятельность социальных работников в России во время пандемии COVID-19 была исключительно самоотверженной, а порой и героической. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с сотрудниками соцсферы.

«У нас благодаря вашей работе и работе ваших коллег по всей РФ ситуация была лучше, не без трагедий, не без потерь, но все же лучше, чем в других странах. Спасибо вам большое», — обратился Путин к социальным работникам.



Глава государства поздравил участников встречи с Днем соцработника, отметив, что милосердие и любовь к ближнему — духовная основа многовековой российской истории.

«Труд социальных работников делает общество более добрым и цивилизованным», — констатировал Владимир Путин.



Соцработники не только оказывают помощь нуждающимся в решении повседневных вопросов, но и «дарят людям живое общение», рассказал в интервью ridus.ru участник благотворительной акции #МыВместе заместитель руководителя Исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Для многих социальные работники становятся полноправными членами семьи… Очень приятно сейчас наблюдать, что власти и президент работают над различными нормативными актами, которые помогут сделать жизнь соцработников легче. Например, в скором времени соцработникам не нужно будет стоять в очередях в различных инстанциях, когда они приходят туда по делам своих подопечных, — подчеркнул Бичаев.

Ко Дню соцработника партия «Единая Россия» устроила всероссийскую акцию. Вместе с социальными работниками члены ЕР и участники предварительного голосования партии навестили на дому граждан, находящихся под опекой соцслужб.

«Сегодня я сам прочувствовал, насколько важна и необходима эта трудоемкая профессия. Наши пациенты должны получать помощь не только в стационарных поликлинических условиях, но и в домашних», — поделился впечатлениями победитель предварительного голосования «Единой России» главврач Кировской горбольницы № 5 Согомон Аракелян.