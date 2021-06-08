«Удаленка с высокой зарплатой»: студенты рассказали о работе мечты

Большинство российских студентов (72%) хотят после окончания вуза жить и работать в РФ. Таковы данные опроса, проведенного АНО «Россия — страна возможностей» и ГК «ЭФКО».

Свои перспективы построения карьеры с положительной стороны оценивают 73% студентов. Они говорят, что у них имеются нужные для этого навыки и знания. 16% еще не готовы к выходу на работу из-за отсутствия необходимых компетенций, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Для 42% студентов очень важен гибкий график работы. При этом лишь треть опрошенных предпочли бы трудиться в офисе, остальные хотели бы работать удаленно.

В 2021 году при выборе работы молодые люди ориентируются прежде всего на уровень зарплаты (83%), на втором месте — возможность карьерного роста (73%), на третьем — стабильность компании (55%). Около 30% студентов мечтают попробовать себя в предпринимательстве, а 22% — в науке и образовательной деятельности.

Опрос проводился в онлайн-формате с 27 апреля по 27 мая 2021 года, участие в нем приняли 1761 респондент.



Платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.