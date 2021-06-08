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Российские власти будут отслеживать денежные переводы из-за рубежа

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© duma.gov.ru

© duma.gov.ru

Госдума рассмотрит поправку председателя Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева в закон о противодействии финансированию терроризма и отмыванию средств, полученных незаконно.

Пискарев предлагает разрешить Росфинмониторингу отслеживать любые денежные переводы, которые поступают гражданам и юрлица с территории иностранных государств.

«Мы можем видеть, сколько денег было израсходовано некоммерческими организациями, поскольку они регулярно отчитываются, но не знаем, сколько денег они получили», — сказал Пискарев.

Парламентарий считает, что предложенная им поправка позволит властям более эффективно противодействовать «деструктивной деятельности зарубежных неправительственных организаций на территории России». Он подчеркнул, что подобный контроль не станет «угрозой для функционирования НКО».

«Просто уполномоченные структуры будут видеть приход, как говорится, и расход, чтобы они совпадали», — уточнил Василий Пискарев.

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