Путин обсудил актуальные проблемы с главой Евросовета

В телефонном разговоре президент РФ Владимир Путин обсудил с председателем Евросовета Шарлем Мишелем отношения России и ЕС, а также ряд актуальных международных проблем.

Российский лидер отметил, что Россия и Евросоюз остаются весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций, однако нынешние отношения между РФ и ЕС нельзя считать удовлетворительным.

По мнению Путина, возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам.

В ходе беседы было также выражено обоюдное мнение о важности активизации взаимодействия по таким конкретным направлениям, как здравоохранение, климатическая повестка и разрешение региональных конфликтов.

Кроме того, стороны затронули вопросы борьбы с распространением COVID-19, обсудили перспективы сертификации в ЕС российской вакцины «Спутник V» и обеспечение условий для поездок граждан.

Как сообщается на сайте Кремля, президент России назвал контрпродуктивным как санкции Евросоюза в отношении Белоруссии, так и любые попытки вмешательства во внутренние дела этого суверенного государства.

При обмене мнениями по ситуации на востоке Украины обе стороны констатировали, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования конфликта. Путин указал на необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, касающихся в первую очередь налаживания прямого диалога с Донецком и Луганском, а также правового оформления особого статуса Донбасса.

Ранее глава Евросовета сообщил, что обсуждение новой стратегии в отношении России будет отложено до следующей «личной встречи» с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, 23 марта Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что пути ЕС и России на международной арене «все больше и больше» расходятся. По его мнению, Москва «взяла курс на конфронтацию».

