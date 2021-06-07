Правительство намерено упростить ввоз мигрантов в Россию

Механизм завоза трудовых мигрантов в Россию планируется упростить. Иностранным рабочим собираются разрешить приезжать в страну железнодорожным транспортом.

Данный вопрос в настоящее время прорабатывает правительство РФ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил такую необходимость тем, что в настоящее время в строительном секторе не хватает миллиона рабочих, а вся экономика страны испытывает дефицит рабочей силы в два миллиона человек.

«Поэтому мы с коллегами договорились, что упростим механизм согласования привоза рабочей силы крупными компаниями — уже вышло изменение в регламент завоза. Мы рассмотрели возможность завоза железнодорожным путем, что также даст дополнительный плюс», — заявил Хуснуллин в интервью газете «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он добавил, что на въезде мигрантов обязательно протестируют на COVID-19 и предложат им вакцинироваться. По его словам, такие меры должны позволить покрыть часть дефицита рабочей силы.

Трудовые мигранты. © Михаил Салтыков/Коллаж/Ridus.ru

В интервью RTVI вице-премьер уточнил, что мигранты готовы работать по 12 часов на стройках за 50 тысяч рублей в месяц, и это позволяет серьезно сократить себестоимость строительства. Хуснуллин отметил, что в случае отказа от мигрантов потребителю придется платить за недвижимость больше, поскольку строительство подорожает как минимум на 12,5%.

«Для нашей страны это очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», — цитирует его ФАН.



Как сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, правительство РФ в первую очередь рассмотрит вакцинацию от коронавируса трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся на территории страны.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что необходимо активнее задействовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов. При этом он подчеркнул, что эта система не будет иметь ничего общего с ГУЛАГом.