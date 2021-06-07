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Правительство намерено упростить ввоз мигрантов в Россию

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Очередь на получение трудового патента у Единого миграционного центра Московской области в Путилково. © Михаил Терещенко/ТАСС

Очередь на получение трудового патента у Единого миграционного центра Московской области в Путилково. © Михаил Терещенко/ТАСС

Механизм завоза трудовых мигрантов в Россию планируется упростить. Иностранным рабочим собираются разрешить приезжать в страну железнодорожным транспортом.

Данный вопрос в настоящее время прорабатывает правительство РФ.

Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил такую необходимость тем, что в настоящее время в строительном секторе не хватает миллиона рабочих, а вся экономика страны испытывает дефицит рабочей силы в два миллиона человек.

«Поэтому мы с коллегами договорились, что упростим механизм согласования привоза рабочей силы крупными компаниями — уже вышло изменение в регламент завоза. Мы рассмотрели возможность завоза железнодорожным путем, что также даст дополнительный плюс», — заявил Хуснуллин в интервью газете «Известия» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он добавил, что на въезде мигрантов обязательно протестируют на COVID-19 и предложат им вакцинироваться. По его словам, такие меры должны позволить покрыть часть дефицита рабочей силы.

Трудовые мигранты © Михаил Салтыков/Коллаж/Ridus.ru

Трудовые мигранты. © Михаил Салтыков/Коллаж/Ridus.ru

В интервью RTVI вице-премьер уточнил, что мигранты готовы работать по 12 часов на стройках за 50 тысяч рублей в месяц, и это позволяет серьезно сократить себестоимость строительства. Хуснуллин отметил, что в случае отказа от мигрантов потребителю придется платить за недвижимость больше, поскольку строительство подорожает как минимум на 12,5%.

«Для нашей страны это очень большие риски, это подрыв экономики страны, то есть мы просто развиваться не будем», — цитирует его ФАН.

Как сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, правительство РФ в первую очередь рассмотрит вакцинацию от коронавируса трудовых мигрантов и иностранцев, которые уже находятся на территории страны.

Ранее директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников заявил, что необходимо активнее задействовать заключенных на тех работах, на которые сейчас привлекают трудовых мигрантов. При этом он подчеркнул, что эта система не будет иметь ничего общего с ГУЛАГом.

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Комментарии (1)

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    Александр Костинсегодня, 17:44

    Желтый нацмен Хуснуллин возжелал завозить кишлачно-аульных собратьев на прокорм к Старшему брату,который им-желтым,был так ненавистен в 90е в их республиках. Их отцы-аксакалы воинственно желали Свободы от Старшего брата.,так они её-Свободу,получили с лихвой.Уходя,Старший брат им-желтым,оставил ВСЁ!..от ржавого гвоздя до танка..лопаты песку не вывез.. Профукав ВСЁ! им оставленное своим новым ханам и баям.,понаделав кучи желтых тараканов(ни с такой скоростью плодятся) аксакалы вдруг вспомнили о Старшем брате..которого в 90е они Гнали,Грабили,Насиловали,Резали,Убивали семьям..и чЁ!,а ничЁ!.,у вас-желтые,есть Свои! Суверенные! государства..вам было всё оставлено..так зачем вы прётесь на чужбину за кормом..стройте Сами!,вы же хотели жить..свободными..так живите в Своих! Суверенных кишлаках и аулах.,стройте Своё Светлое будущеее..вы же этого хотели..так зачем же вы-Свободолюбивые лезете в кабалу.. Что желали ваши аксакалы..то и получили..вот пусть ваши аксакалы вас и кормят..в ненавистной вам Стране и ненавистном вам народе..вас никто не ждёт и не зовёт.. Забирайте своего ИБН Ебн Хиснуллина..и вот вам воШть..кАторый и пАвёдёт вас в Светлые кишлаки и аулы..вот вам и корм будет там..............

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