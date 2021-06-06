Умер один из создателей «Мимино» и «Кин-дза-дза» Резо Габриадзе

На 85-м году жизни скончался сценарист, художник, режиссер и писатель Резо Габриадзе.

В первую очередь он известен как автор сценариев знаменитых фильмов Георгия Данелии «Мимино» и «Кин-дза-дза».

О кончине Габриадзе сообщил телеканал «Рустави 2» со ссылкой на членов его семьи.

На счету Габриадзе более 35 сценариев. Он также является автором литературной основы таких картин, как «Не горюй!», «Чудаки», «Необыкновенная выставка» и «Паспорт».

В 1981 году Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток.

Резо Габриадзе © ITAR-TASS

Он также создал иллюстрации к более чем 500 книгам, а в 1994 году в Санкт-Петербурге был установлен памятник Чижику-Пыжику его авторства, напоминает «360».

